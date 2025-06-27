В лесу под Коломной нашли заблудившегося грибника
48-летний мужчина заблудился во время сбора грибов у деревни Семёновское городского округа Коломна. Грибника выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок от заблудившегося мужчины поступил в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил 26 июня днём — в 16:00. Мужичина рассказал, что отправился в лес за грибами, а теперь не может найти дорогу домой», — говорится в сообщении.Работники Мособлпожспаса немедленно выехали в район предполагаемого поиска. На месте они оценили обстановку и начали искать грибника, используя при этом звуковое оповещение. Поиск занял около часа.
После этого жителя Коломны вывели из леса и оставили к месту проживания. От госпитализации мужчина отказался.