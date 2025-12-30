Микроскоп и лазер за 60 млн рублей усилили возможности ЛОР-хирургов МОНИКИ

30 декабря 2025, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В отделение оториноларингологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского поступило новое высокотехнологичное оборудование — современный операционный микроскоп и углеродный лазер. Общая стоимость закупки превысила 60 млн рублей. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.





Новое оборудование позволяет врачам проводить микрохирургические вмешательства с максимальной точностью и минимальным воздействием на ткани. Это особенно важно при лечении заболеваний уха, горла и носа, где счёт идёт буквально на миллиметры.

«Новое оборудование позволяет врачам с высокой точностью выполнять микрохирургические операции пациентам с различными заболеваниями уха, горла и носа. Его основные преимущества — это малоинвазивность и минимальные риски осложнений. На закупку микроскопа и лазера было направлено более 60 млн рублей», — отметил зампред Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Мы всегда заботимся о своих пациентах и стремимся сделать всё возможное для их восстановления и улучшения качества жизни. Поступление микроскопа и углеродного лазера помогает нашим специалистам выполнять операции с большей точностью и достигать наилучшего результата для пациента», — рассказал Константин Соболев.