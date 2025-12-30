Микроскоп и лазер за 60 млн рублей усилили возможности ЛОР-хирургов МОНИКИ
В отделение оториноларингологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского поступило новое высокотехнологичное оборудование — современный операционный микроскоп и углеродный лазер. Общая стоимость закупки превысила 60 млн рублей. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
Новое оборудование позволяет врачам проводить микрохирургические вмешательства с максимальной точностью и минимальным воздействием на ткани. Это особенно важно при лечении заболеваний уха, горла и носа, где счёт идёт буквально на миллиметры.
«Новое оборудование позволяет врачам с высокой точностью выполнять микрохирургические операции пациентам с различными заболеваниями уха, горла и носа. Его основные преимущества — это малоинвазивность и минимальные риски осложнений. На закупку микроскопа и лазера было направлено более 60 млн рублей», — отметил зампред Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.Операционный микроскоп обеспечивает детальную визуализацию операционного поля, а углеродный лазер помогает аккуратно иссекать поражённые ткани и одновременно «запаивать» сосуды. Это снижает кровопотерю, ускоряет восстановление и делает возможным проведение особенно сложных и деликатных вмешательств.
По словам директора МОНИКИ Константина Соболева, новое оборудование напрямую отражается на качестве помощи пациентам.
«Мы всегда заботимся о своих пациентах и стремимся сделать всё возможное для их восстановления и улучшения качества жизни. Поступление микроскопа и углеродного лазера помогает нашим специалистам выполнять операции с большей точностью и достигать наилучшего результата для пациента», — рассказал Константин Соболев.Медицинскую технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Обновление оборудования в ведущих медучреждениях региона позволяет внедрять современные методы лечения и повышать доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Подмосковья.