В посёлке Красково открыли завершили ремонт приёмного покоя в стационаре
Отремонтированный приёмный покой открыли в стационаре №3 Люберецкой больницы в посёлке Красково. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Теперь работу там организовали по-новому — более эффективно.
«Ключевым нововведением является чёткое разделение пациентов по потокам. Функционируют две диагностические палаты, а все поступающие делятся на три группы — в зависимости от тяжести их состояния», — рассказал заведующий стационаром № 3 Александр Шабалин.Он добавил, что ещё одним существенным преимуществом является то, что пациентов не нужно перемещать между кабинетами для исследований: вся диагностика будет доставляться к ним. Этого удалось достичь благодаря оснащению медучреждения мобильным оборудованием.