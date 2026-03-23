Минэкологии Подмосковья напоминает о правилах защиты от клещей

23 марта 2026, 11:50

С установлением плюсовой температуры и таянием снега в Московской области активизируются клещи — переносчики энцефалита и боррелиоза. Министерство экологии и природопользования региона призывает жителей соблюдать меры безопасности при прогулках на природе, сообщают в ведомстве.







Клещи просыпаются, когда среднесуточная температура превышает +10°C. Они обитают во влажных затенённых местах с высокой травой и кустарником — в лесах, парках, садах, на дачных участках и вдоль тропинок. Вопреки мифу, они не нападают с деревьев.



Для защиты специалисты рекомендуют:

выбирать светлую одежду с длинными рукавами, плотно прилегающую к телу, брюки заправлять в носки или обувь;

использовать репелленты;

после прогулки осматривать тело и одежду;

при укусе обращаться в травмпункт. Если это невозможно, удалить клеща пинцетом выкручивающими движениями, не тянуть и не давить. Извлечённого клеща сдать на анализ;

для защиты животных применять комплексные средства (капли, ошейник, спрей) и осматривать шерсть после каждой прогулки.

Соблюдение этих правил поможет сделать весенний отдых на природе безопасным.