Мошенники выманили у подмосковного пенсионера 1,7 млн рублей за замену домофона

23 марта 2026, 09:06

70-летний житель Электрогорска отдал телефонным мошенникам около 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Обман начался со звонка якобы от компании по замене домофонов. Женщина, представившаяся сотрудницей, под предлогом продления договора обслуживания убедила пожилого мужчину назвать код из смс-сообщения. Затем разговор прервался, а после этого позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, рассказал о взломе учётной записи на сайте «Госуслуги» и о том, что теперь личные данные пенсионера используют для финансирования ВСУ.





«Мошенник сказал, что для того, чтобы избежать уголовной ответственности и обыска, пенсионер должен «задекларировать» все сбережения. Тот послушался — снял со своего счёта 1,6 млн рублей, добавил к ним более тысячи долларов, хранившихся дома, и передал деньги подъехавшему курьеру», — говорится в сообщении