Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме
Мошенники начали использовать новую схему обмана. Теперь общение с потенциальной жертвой начинается не со звонка, а с СМС-сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сначала человек получает СМС якобы от портала «Госуслуги» или банка о взломе аккаунта или взятом кредите, а после этого мошенники звонят, представляются сотрудниками госорганов или банков и просят «подтвердить личность».
«Для подтверждения личности злоумышленники велят продиктовать им код из СМС, назвать данные паспорта или карты. Их главная задача — заставить жертву действовать быстро, не раздумывая. Тогда они могут получить доступ к её деньгам», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что никакие госорганы и банки не собирают данные по телефону, а также что не стоит перезванивать по номерам из СМС. Для уточнения информации надо звонить в официальные службы банка или сверяться с приложением.