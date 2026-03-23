Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме

23 марта 2026, 11:13

Мошенники начали использовать новую схему обмана. Теперь общение с потенциальной жертвой начинается не со звонка, а с СМС-сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Сначала человек получает СМС якобы от портала «Госуслуги» или банка о взломе аккаунта или взятом кредите, а после этого мошенники звонят, представляются сотрудниками госорганов или банков и просят «подтвердить личность».





«Для подтверждения личности злоумышленники велят продиктовать им код из СМС, назвать данные паспорта или карты. Их главная задача — заставить жертву действовать быстро, не раздумывая. Тогда они могут получить доступ к её деньгам», — говорится в сообщении.