В Подмосковье предотвратили сброс более 2 000 м³ строительных отходов
С начала 2025 года в Подмосковье предотвратили незаконный сброс более 2 100 м³ строительных отходов. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области, подводя промежуточные итоги работы за год.
В ходе борьбы с незаконной транспортировкой стройматериалов инспекторы Министерства совместно с Минэкологии МО, Главным управлением региональной безопасности и полицией провели 45 экологических рейдов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года провели 46 рейдов и предотвратили сброс 3 162 м³ отходов.
По итогам рейдов выявили и привлекли к ответственности 100 нарушителей по ч.1 ст. 6.26 КоАП МО, выписали штрафы на сумму 300 000 рублей и поместили на штрафстоянку 18 транспортных средств. Благодаря этим мерам удалось предотвратить незаконный сброс более 2 101 м³ стройотходов.
Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что рейды проходят регулярно по всему региону, чтобы предотвратить нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды и не допустить появления несанкционированных свалок. Работу по выявлению и пресечению незаконной транспортировки строительных отходов в Подмосковье продолжат в 2026 году.
