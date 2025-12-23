В Подмосковье предотвратили сброс более 2 000 м³ строительных отходов

23 декабря 2025, 13:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала 2025 года в Подмосковье предотвратили незаконный сброс более 2 100 м³ строительных отходов. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области, подводя промежуточные итоги работы за год.