Минэнерго Подмосковья: проникать на энергообъекты опасно и незаконно

22 сентября 2025, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Проникновение на объекты электроэнергетики представляет серьёзную опасность для здоровья и жизни и расценивается как тяжкое уголовное преступление. Об этом жителей Московской области предупредили в Минэнерго региона, сообщает пресс-служба ведомства.





Вмешиваться в работу объектов электроснабжения россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение заданий, а иногда просто обманывают граждан, представляясь сотрудниками силовых структур. В этих случаях порчу энергообъектов они выдают за «спецоперацию», от участия в которой якобы нельзя отказаться.





«В связи с этим настоятельно предупреждаем жителей региона о крайней опасности и недопустимости таких действий. Любое вмешательство в работу энергооборудования незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия, в том числе уголовную ответственность вплоть до наказания за особо тяжкие преступления», — говорится в сообщении.