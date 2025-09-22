Минэнерго Подмосковья: проникать на энергообъекты опасно и незаконно
Проникновение на объекты электроэнергетики представляет серьёзную опасность для здоровья и жизни и расценивается как тяжкое уголовное преступление. Об этом жителей Московской области предупредили в Минэнерго региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Вмешиваться в работу объектов электроснабжения россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение заданий, а иногда просто обманывают граждан, представляясь сотрудниками силовых структур. В этих случаях порчу энергообъектов они выдают за «спецоперацию», от участия в которой якобы нельзя отказаться.
«В связи с этим настоятельно предупреждаем жителей региона о крайней опасности и недопустимости таких действий. Любое вмешательство в работу энергооборудования незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия, в том числе уголовную ответственность вплоть до наказания за особо тяжкие преступления», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что при проникновении на объекты электросетевого хозяйства можно получить смертельный удар током, даже не прикасаясь к оборудованию. Кроме того, вмешательство в работу электросети может привести к крупным сбоям и обесточить жилые дома, больницы, предприятия и пр. Есть также риск возникновения пожаров и нанесения вреда экологии.
О любых попытках склонения к диверсиям на энергетической инфраструктуре гражданам следует незамедлительно сообщать в ФСБ по номеру +7-800-224-22-22 или в полицию по телефону 112. Вызывать полицию нужно и при появлении подозрительных людей у объектов электроснабжения.