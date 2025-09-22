Достижения.рф

На Кубани электричка с пассажирами загорелась во время движения

Фото: iStock/Apriori1

В Краснодарском крае загорелись два вагона пригородного поезда №6702, следовавшего по маршруту «Краснодар — Староминская». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД по ЮФО.



Инцидент произошел 22 сентября в 12:29 на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги. Из горящих вагонов вывели 56 пассажиров, пострадавших среди них нет. Для тушения огня на место направился пожарный поезд.

В Сети также появились кадры произошедшего. На них видно, как электричка заискрила во время движения, после чего оказалась охвачена пламенем. Точные причины и обстоятельства пока выясняются.

Ранее сообщалось, что в Калужской области во время маневров на подъезде к промпредприятию с рельсов сошли три грузовых вагона.

Читайте также:

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0