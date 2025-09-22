На Кубани электричка с пассажирами загорелась во время движения

22 сентября 2025, 16:46

Фото: iStock/Apriori1

В Краснодарском крае загорелись два вагона пригородного поезда №6702, следовавшего по маршруту «Краснодар — Староминская». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД по ЮФО.