На Кубани электричка с пассажирами загорелась во время движения
В Краснодарском крае загорелись два вагона пригородного поезда №6702, следовавшего по маршруту «Краснодар — Староминская». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД по ЮФО.
Инцидент произошел 22 сентября в 12:29 на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги. Из горящих вагонов вывели 56 пассажиров, пострадавших среди них нет. Для тушения огня на место направился пожарный поезд.
В Сети также появились кадры произошедшего. На них видно, как электричка заискрила во время движения, после чего оказалась охвачена пламенем. Точные причины и обстоятельства пока выясняются.
Ранее сообщалось, что в Калужской области во время маневров на подъезде к промпредприятию с рельсов сошли три грузовых вагона.
