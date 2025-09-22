У пассажирки взорвался аккумулятор моноколеса в Домодедово
Во время предполетного досмотра в аэропорту Домодедово у пассажирки загорелся и взорвался аккумулятор от моноколеса. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Женщина планировала лететь рейсом Red Wings Москва–Тель‑Авив и положила в ручную кладь батареи, которые предварительно разобрала и упаковала в сумки. По данным источника, в сумке обнаружили несколько связанных между собой батарей, каждую обёрнутую в бумагу.
Один из аккумуляторов загорелся прямо рядом с сотрудником досмотра — к счастью, обошлось без пострадавших, пожар быстро потушили.
