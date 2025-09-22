У пассажирки взорвался аккумулятор моноколеса в Домодедово

22 сентября 2025, 16:51

SHOT: У пассажирки взорвался аккумулятор моноколеса в аэропорту Домодедово

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Во время предполетного досмотра в аэропорту Домодедово у пассажирки загорелся и взорвался аккумулятор от моноколеса. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.