Росгвардейцы задержали в Москве подозреваемого в поджоге релейного шкафа подростка
Фото: ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Павелецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе главного столичного управления Росгвардии.
Отмечается, что ОМОН «Меч» оказал силовую поддержку сотрудникам московской транспортной полиции и ФСБ в задержании 15-летнего преступника по месту его жительства в Щербинке.
Сообщение о возгорании шкафа электрообогрева стрелочных переводов на 15 км перегона между станциями Бирюлево – Товарная – Чертаново поступило от диспетчера. На месте происшествия обнаружили пустую пластиковую канистру с запахом бензина, обгоревший кусок полена и перчатки с признаками термического воздействия.
Подозреваемым в совершении преступления оказался 15-летний юноша, который признался, что через мессенджер с ним связался неизвестный и предложил за вознаграждение поджечь объект транспортной инфраструктуры. Подросток записывал свои действия на мобильный телефон.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следствие продолжается.
