Росгвардейцы задержали в Москве подозреваемого в поджоге релейного шкафа подростка

22 сентября 2025, 16:14

В Москве задержали подростка, подозреваемого в поджоге релейного шкафа

Фото: ГУ Росгвардии по г. Москве

В Москве задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Павелецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе главного столичного управления Росгвардии.