Минэнерго Подмосковья: проникновение на объекты энергосистемы — это преступление
Проникать на закрытую от посторонних территорию объектов энергетической инфраструктуры, а также забираться на опоры ЛЭП незаконно и опасно для жизни. Об этом жителей Московской области предупредили в региональном министерстве энергетики.
В стране участились случаи, когда граждан склоняют к порче энергообъектов. Иногда за это предлагают деньги, иногда обманывают, выдавая диверсию за «операцию ФСБ» или других российских спецслужб, отказаться от участия в которой нельзя.
«В связи с этим настоятельно предупреждаем вас о недопустимости и крайней опасности таких действий. Любое вмешательство в работу энергооборудования незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия», — заявили специалисты Минэнерго Подмосковья.Последствия проникновения на энергообъекты возможны как юридические — уголовное преследование за диверсию, так и физические, включая смерть от удара током.
Гражданам, столкнувшимся со склонением к диверсии, следует немедленно сообщить об этом ФСБ по номеру 8-800- 224-22-22 или 112.