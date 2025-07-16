Минэнерго Подмосковья: проникновение на объекты энергосистемы — это преступление

16 июля 2025, 17:39

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Проникать на закрытую от посторонних территорию объектов энергетической инфраструктуры, а также забираться на опоры ЛЭП незаконно и опасно для жизни. Об этом жителей Московской области предупредили в региональном министерстве энергетики.





В стране участились случаи, когда граждан склоняют к порче энергообъектов. Иногда за это предлагают деньги, иногда обманывают, выдавая диверсию за «операцию ФСБ» или других российских спецслужб, отказаться от участия в которой нельзя.





«В связи с этим настоятельно предупреждаем вас о недопустимости и крайней опасности таких действий. Любое вмешательство в работу энергооборудования незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия», — заявили специалисты Минэнерго Подмосковья.