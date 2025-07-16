Постпред США в НАТО Уитакер: Европа не может производить нужное Украине оружие
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что у Европы нет возможности производить то оружие, которое необходимо Украине в конфликте с РФ. Об этом американский представитель рассказал телеканалу Fox News.
Как отметил Уитакер, таким оружием обладают лишь США, поэтому Штаты будут поставлять его Европе.
«Европа заплатит за них, и это разумный подход», — сказал американский постпред в НАТО.
Ранее сообщалось, что жена президента США Дональда Трампа влияет на его мнение по конфликту на Украине. Отмечается, что Мелания сыграла свою роль на решение американского главы о поставках вооружений Киеву.