Постпред США в НАТО Уитакер: Европа не может производить нужное Украине оружие

16 июля 2025, 00:51

Фото: iStock/artJazz

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что у Европы нет возможности производить то оружие, которое необходимо Украине в конфликте с РФ. Об этом американский представитель рассказал телеканалу Fox News.





Как отметил Уитакер, таким оружием обладают лишь США, поэтому Штаты будут поставлять его Европе.





«Европа заплатит за них, и это разумный подход», — сказал американский постпред в НАТО.