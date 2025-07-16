В Подмосковье предупредили о штрафах за хранение вещей на лестничных клетках
Загромождение путей эвакуации в многоквартирных домах не только опасно, но и незаконно. Об этом жителей Подмосковья предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Обычный жилой дом: и под лестницей, и в коридорах – везде вещи. Всё, что не помещается в квартире, жильцы часто выставляют за дверь. Напоминаем, что запрещено хранить вещи на лестничных клетках, в коридорах и на эвакуационных путях; размещать мебель, коляски, велосипеды и другие предметы в общих зонах; вешать на стены шкафы, полки и прочие конструкции», – отметили в управлении.Там пояснили, что в случае пожара эти вещи блокируют выход, мешая спасателям и жильцам быстро покинуть здание. Спасатели напомнили, что хранить вещи можно только в квартире и в специальных кладовых, например, – колясочных.
Нарушение правил противопожарной безопасности грозит штрафом до 15 тыс. рублей.