Количество пострадавших от атаки ВСУ в Воронежской области выросло до 27 человек

15 июля 2025, 22:58

Фото: istockphoto/NiseriN

До 27 человек выросло количество пострадавших при атаке ВСУ в Воронежской области. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Александр Гусев.





По словам чиновника, среди пострадавших есть несовершеннолетние, 14 человек госпитализировали, остальные получили амбулаторную помощь.





«По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки», — написал Гусев.