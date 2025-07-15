Количество пострадавших от атаки ВСУ в Воронежской области выросло до 27 человек
До 27 человек выросло количество пострадавших при атаке ВСУ в Воронежской области. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Александр Гусев.
По словам чиновника, среди пострадавших есть несовершеннолетние, 14 человек госпитализировали, остальные получили амбулаторную помощь.
«По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки», — написал Гусев.
Губернатор добавил, что три семьи перевезли в пункты временного размещения. Об уничтожении нескольких дронов ВСУ сообщалось сегодня утром. СК РФ открыл дело о теракте.