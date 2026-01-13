Миниатюрист из Егорьевска вырезал на грифеле карандаша копию памятника
Егорьевский мастер миниатюры Вадим Дугин показал очередную уникальную работу. Новая скульптура представляет собой крошечную версию памятника «Матерям победителей», расположенного в парке «Патриот», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Внутри памятника на задней стенке, как и в оригинале, горит огонёк, как будто на подсвечнике стоит свеча. Автору особенно хотелось передать живое мерцание пламени. Этого удалось достичь при помощи светодиода.
Вадим увлекается мини-скульптурой более пяти лет и не только совершенствует свое мастерство, но и делится им с другими. Он участвовал в выставке «Россия», где показал, как за несколько часов вырезать на грифеле карандаша ракету или сердце.
Запись о Вадиме есть в Международной книге рекордов «Интеррекорд». Его отметили за самую маленькую микроскульптуру из грифеля карандаша – цветок каллы высотой 13 миллиметров и диаметром в 0,15 миллиметра.
