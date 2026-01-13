Миниатюрист из Егорьевска вырезал на грифеле карандаша копию памятника

13 января 2026, 22:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Егорьевск

Егорьевский мастер миниатюры Вадим Дугин показал очередную уникальную работу. Новая скульптура представляет собой крошечную версию памятника «Матерям победителей», расположенного в парке «Патриот», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.