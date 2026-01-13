В городском округе Пушкинский выберут лучшие фотографии парков
Жители городского округа Пушкинский могут принять участие в фотоконкурсе «Парки в объективе». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фотоконкурс проводится в целях воспитания патриотизма и бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. На него приглашают как профессионалов, так и любителей
До 1 марта будут принимать работы соискателей, затем до 5 марта выберут лучшие. А 10 марта самые эффектные фото опубликуют в пабликах Общественной палаты Пушкинского. Наградят победителей 14 марта.
Всего предусмотрено три номинации: «Пейзаж», «Люди» и «Событие». Фотографии должны быть сделаны не ранее 2025 года в центральных парках городов Пушкино и Ивантеевка, в лесопарке «Банный лес» Красноармейска или в пушкинском лесопарке «Северный».
Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке, а с условиями конкурса ознакомиться на сайте.
По итогам конкурса определят 13 победителей – по шесть из числа профессионалов и любителей, а также обладателя «Приза зрительских симпатий».
