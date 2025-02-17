Минимущества Подмосковья проведёт 26 февраля вебинары по земельным услугам

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Вебинары по ряду земельных услуг проведут специалисты министерства имущественных отношений Московской области в среду, 26 февраля, принять участие в вебинаре могут все желающие, сообщает пресс-служба ведомства.
«Вебинары охватят следующие темы: выдача разрешения на использования земельного участка в Московской области, расчёт размера платы за изменение вида разрешённого использования участка, установление сервитута на участок, предоставление участок в собственность и в пользование и пр.», — говорится в сообщении.Запись на вебинары открыта на подмосковном портале госуслуг. Для этого нужно авторизоваться, перейти в раздел «Земля и стройка», затем в подраздел «Имущественные отношения», а там выбрать интересующую земельную услугу и зарегистрироваться.
Вебинары начнутся в 13:00.
Читайте также:
Для начинающих бизнесменов Подмосковья проведут бесплатный онлайн-курс
Фермерское хозяйство выкупило более 10 га в Павлово-Посадском округе
С начала года земельные участки в Подмосковье получили уже восемь врачей
Лев Каштанов