С начала года земельные участки в Подмосковье получили уже восемь врачей

«Земельные участки в округе Щёлково получили акушер-гинеколог и терапевт, в Сергиево-Посадском округе — травматолог-ортопед, в Рузском округе — рентгенолог, в Орехово-Зуевском округе — врач клинической диагностики, в Кашире — детский хирург, в Воскресенске — хирург, а в Богородском округе — врач скорой помощи», — говорится в сообщении.

