С начала года земельные участки в Подмосковье получили уже восемь врачей

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Первые восемь врачей проучили бесплатные участки в Московской области с начала 2025 года в рамках программы «Земля врачам», сообщает пресс-служба регионального Минимущества.
Программа «Земля врачам» действует в Московской области более трёх лет, за это время наделы получили 2 тысячи 437 врачей. Для подачи заявки на участие в программе нужно обратиться в администрацию своего округа.«Земельные участки в округе Щёлково получили акушер-гинеколог и терапевт, в Сергиево-Посадском округе — травматолог-ортопед, в Рузском округе — рентгенолог, в Орехово-Зуевском округе — врач клинической диагностики, в Кашире — детский хирург, в Воскресенске — хирург, а в Богородском округе — врач скорой помощи», — говорится в сообщении.
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