Воробьёв объяснил, чем развитие индустриальных парков выгодно для Подмосковья

20 июня 2025, 23:07

оригинал

В Подмосковье развивают государственные индустриальные парки. Сейчас в регионе их работает 75. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.







«Культура индустриальных парков в Московской области развита уже давно. Сейчас их в регионе – 75, часть из них – частные. Кроме того, у нас в Подмосковье работают шесть особых экономических зон. В промышленных парках развивают формат промышленных помещений light industrial. Стоимость там – 1 рубль или около того. Когда бизнесмен выбирает, куда прийти, он, естественно предпочитает прийти на всё готовое», – сказал Воробьёв в интервью телеканалу РБК на полях ПМЭФ-2025.