В отделении гребли Шатурской спортшколы улучшили условия для тренировок
Для отделения гребли Шатурской спортивной школы оборудовали современные раздевалки, приобрели байдарку и каноэ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В этом году на тренировочной базе на озере Святом установили модульные раздевалки, где можно переодеться и принять душ. Обновили и лодочный парк: купили для ребят байдарку и каноэ. От камыша очистили берег, отремонтировали пирс, с которого спортсмены спускаются на воду. Помимо этого, привели в порядок бытовки, намыли скважину для воды. В планах – установить забор с калиткой и откатными воротами», – уточнили в администрации.
Обустройство гребной базы проверил глава округа Николай Прилуцкий. Он поручил установить в раздевалках обогреватели, устроить на территории освещение, организовать баскетбольную площадку, установить уличные тренажёры. Все эти задачи администрация округа и руководство спортшколы намерены решить к началу следующего сезона.
Как отметили в пресс-службе, в отделении гребли занимаются более 100 ребят. Только в этом сезоне спортсмены становились победителями и призёрами первенства и чемпионата Московской области, первенства Центрального федерального округа, всероссийских соревнований памяти мастера спорта международного класса П. Птицына.