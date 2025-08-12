В Раменском обсудили меры профилактики ДТП с пассажирским транспортом

В администрации Раменского округа прошло рабочее совещание с представителями компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. Цель встречи — предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
По словам майора полиции Виталия Крылова из отдела технического надзора, обсуждались ключевые вопросы безопасности. Перевозчикам напомнили о правильном использовании тахографов, порядке технических осмотров автобусов и требованиях к выпуску транспорта на маршруты.
Отдельно рассмотрели состояние школьных автобусов, график их обязательных проверок, а также правила оформления документов на места стоянок и парковок.
В совещании участвовали представители транспортных предприятий, сотрудники администрации, заместитель главы округа Владимир Жиров и начальник Раменской Госавтоинспекции Максим Кирьянов. Встреча прошла в рамках указаний регионального управления ГИБДД по усилению контроля за пассажирскими перевозками.