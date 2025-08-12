В Раменском обсудили меры профилактики ДТП с пассажирским транспортом

12 августа 2025, 17:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В администрации Раменского округа прошло рабочее совещание с представителями компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. Цель встречи — предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.