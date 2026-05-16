Министерство высадило 200 деревьев в рамках всероссийской акции «Сад памяти»

Фото: istockphoto/ST-art

В подмосковных Химках на территории Сходненского участкового лесничества состоялось открытие центральной площадки Всероссийской акции «Сад памяти». Ключевым событием стала высадка деревьев при участии министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева и его команды.





Организаторы заранее подготовили территорию. Лесной участок замульчировали и отсыпали щепой для лучшей приживаемости саженцев, обеспечили добровольцев инвентарем и питьевой водой.



Всего за несколько часов силами команды Министерства высадили более 200 молодых сосен и берёз. Каждое дерево получило именную памятную табличку.





«Мы с командой участвуем в высадке деревьев в рамках «Сада Памяти» уже не первый год. Сегодня только на главной площадке нас более 50 человек, включая УТНКР, Фонд капитального ремонта и Мособлводоканал, многие пришли с детьми. Это правильная, очень живая традиция. Для нас участие имеет большое значение — это дань памяти предкам, которые победили и дали жизнь целым поколениям», — подчеркнул Кирилл Григорьев.





