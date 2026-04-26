В Можайске в парке «Ривьера» высадили 30 деревьев и развесили скворечники

26 апреля 2026, 14:09

Фото: Администрация Можайский г.о.

В Можайске продолжается благоустройство общественных пространств в рамках Всероссийского субботника. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.





Вчера, 25 апреля, в парке «Ривьера» высадили 30 новых саженцев: 10 рябин и 20 кустов жасмина. Также молодыми деревьями украсили аллеи.



Однако самым трогательным событием для местных жителей стало появление на тополях около 10 скворечников, которые смастерили студенты Можайского техникума. Горожане не только контролировали процесс установки, но и оставили на домиках небольшие послания.

«Каждый скворечник теперь хранит частичку заботы и внимания», — отметили в пресс-службе.