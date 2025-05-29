Министр экологии Подмосковья Мосин поблагодарил полицейских за спасение утят

29 мая 2025, 22:10

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Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин поблагодарил сотрудников подмосковной полиции, которые спасли утят, провалившихся в ливнёвку на Минском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Ранее сообщалось, что во время патрулирования территории полицейские заметили, как следовавшие за матерью через дорогу утята один за другим провалились в ливневую канализацию. Заметив попавших в беду птенцов, полицейские немедленно поспешили на помощь. Старшие инспекторы ДПС Госавтоинспекции из Власихи Вадим Потапов и Денис Горбачёв, не раздумывая, приступили к спасательной операции.

«Один инспектор спустился в люк и, аккуратно собрав птенцов, вернул их взволнованной маме-утке. Я искренне благодарю сотрудников полиции за их оперативные и профессиональные действия. Этот случай – прекрасный пример того, как неравнодушие и бережное отношение к животным могут спасти жизнь», – сказал Мосин.