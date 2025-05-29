Подмосковные ветеринары проведут свыше 460 выездных вакцинаций домашних животных

29 мая 2025, 15:32

В июне ветеринары Подмосковья проведут свыше 460 выездных вакцинаций домашних животных

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С апреля по осень в Подмосковье продолжается сезон выездной вакцинации домашних животных. Ветеринары работают преимущественно в отдалённых населённых пунктах, садовых товариществах и деревнях, чтобы упростить процедуру прививок и регистрации для владельцев, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.