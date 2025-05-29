Подмосковные ветеринары проведут свыше 460 выездных вакцинаций домашних животных

В июне ветеринары Подмосковья проведут свыше 460 выездных вакцинаций домашних животных
С апреля по осень в Подмосковье продолжается сезон выездной вакцинации домашних животных. Ветеринары работают преимущественно в отдалённых населённых пунктах, садовых товариществах и деревнях, чтобы упростить процедуру прививок и регистрации для владельцев, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В июне специалисты Государственной ветеринарной службы планируют провести более 460 выездов. В мобильных пунктах вакцинации можно бесплатно привить животное от бешенства отечественным препаратом «Рабикан». Также доступны комплексные вакцины от других заболеваний — за дополнительную плату. Подбор препарата осуществляется индивидуально, с учётом особенностей животного: его вида, породы, возраста и состояния здоровья.
Кроме того, владельцам предлагают пройти обязательную регистрацию питомца в Едином региональном реестре. Это касается всех взрослых собак, ранее не учтённых, а также щенков, достигших возраста трёх месяцев — в течение 14 дней с момента исполнения этого возраста. Информация о питомце и владельце вносится в систему, что значительно повышает шансы на возвращение животного домой в случае его потери.
Расписание выездных прививочных мероприятий на июнь размещено на официальном сайте. График разбит по территориальным ветеринарным управлениям. Так, 1 июня вакцинация пройдёт, в частности, в деревне Алабино и посёлке Селятино Наро-Фоминского округа, в деревнях Дмитровка, Тимохино и Княжево Егорьевска, а также в СНТ «Зезино» и СНТ «Марусино» в Люберцах.