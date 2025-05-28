Подмосковные автоинспекторы вернули утке провалившихся в ливнёвку утят
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции провели необычную спасательную операцию. О ней рассказали в пресс-службе ведомства.
«Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы увидели, как переходившая Минское шоссе мама-утка неожиданно потеряла следовавший за ней выводок. Утята один за другим провалились в ливневую канализацию», – говорится в сообщении.Полицейские решили помочь птице. Один из инспектором через люк спустился в ливнёвку, достал птенцов и вернул ждавшей рядом утке. После этого семейство пернатых продолжило двигаться в сторону леса.