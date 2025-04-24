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Министр транспорта Подмосковья Сибатулин предложил перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру

Минтранс Подмосковья призвал перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин представил пять законодательных инициатив на Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике региона.
«Конкурсы на пассажирские перевозки нужно полностью перевести в электронную форму. Среди актуальных вопросов также – доступ новых компаний к торгам, которого они лишены, не имея опыта. Нужны изменения в законодательстве с точки зрения требований к участникам госзакупок из разных сфер строительства. Компания, построившая школу, должна иметь право построить дорогу», – отметил министр.
По словам Сибатулина, нужно также предусмотреть требования к материально-техническим ресурсам и рабочим при закупках на содержание дорог.
«Сейчас здесь одна метрика: опыт. Нужна ещё одна, по наличию машин, механизмов и дорожных рабочих», – отметил министр.
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Пятым предложением стало предоставление заказчикам права запрашивать обеспечение на полную сумму аванса при полном казначейском сопровождении контрактов.

По мнению министра исполнение этих пяти инициатив облегчат проведение конкурсов, закупок и устранят проблемы обеспечения контрактов.

В этом году Московская область выступает экспертным партнёром ХХ юбилейного Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Стенд Подмосковья по традиции представил Комитет по конкурентной политике региона.

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Мытищинские баскетболистки стали призёрами всероссийских соревнований
24 апреля 2025, 19:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетболистки спортшколы олимпийского резерва из городского округа Мытищи завоевали бронзу всероссийских соревнований среди девушек до 15 лет им. Евгения Гомельского. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В матче за третье место подмосковные баскетболистки встретились с СШОР им. Александра Гомельского из Москвы. За три с половиной минуты начался финишный рывок подмосковных баскетболисток.
«Начало положил меткий трехочковый от MVP прошлого сезона Дарьи Челак, которая в итоге стала самым результативным игроком матча –16 очков, девять перехватов и шесть передач. За минуту до конца игры перевес спортсменок из Мытищ составлял уже семь очков. Встреча завершилась со счетом 61:54», – рассказали в ведомстве.
Челак вошла в символическую сборную соревнований. Всего в турнире приняли участие три подмосковные команды. «Спарта энд К» СШОР по ИВС из Ленинского городского округа заняла шестое место, а СШОР по баскетболу «Спартак» из Люберец – девятое.

Финал соревнований прошёл в городе Салават в Башкирии.

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Орехово-зуевские врачи удалили пациентке пятикилограммовую миому
24 апреля 2025, 19:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Орехово-Зуевской больницы удалили пациентке опухоль весом 5 кг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В медучреждение поступила 35-летняя женщина с миомой матки. На операцию её направили гинекологи женской консультации. Магнитно-резонансная томография органов малого таза выявили, что миома соответствовала 32 неделе беременности. Это представляло угрозу для здоровья.
«Решение о проведении операции было принято незамедлительно. Операция была сложной не только из-за размеров миомы, но и из-за расположения узлов. Существовал высокий риск кровотечения. Но благодаря слаженной командной работе удалось провести хирургическое вмешательство с минимальной кровопотерей», – рассказал заведующий гинекологическим отделением больницы Олег Денисов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациентка уже готовится к выписке.

Медики напомнили, что всем женщинам, в том числе при отсутствии жалоб, необходимо посещать гинеколога минимум раз в год, а пациенткам с гинекологическими заболеваниями – с той регулярностью, которую рекомендует лечащий врач. Заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению.

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В Подмосковье приступили к подготовке фонтанов к запуску
24 апреля 2025, 18:42

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области с приходом тёплой погоды началась активная подготовка фонтанов к летнему сезону. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Коммунальщики региона приступили к ревизии технического состояния фонтанов; проверке инженерных коммуникаций; чистка элементов; установке новых форсунок; заполнению чаш водой. Параллельно идут пуско-наладочные работы, чтобы гарантировать бесперебойную работу каждого фонтана. Проводится благоустройство прилегающих территорий», – сообщили в ведомстве.
К подготовке уже приступили в Люберцах, Богородском, Бронницах и Истре.

По данным Минчистоты региона, в Подмосковье работает более 200 фонтанов. Гидротехнические сооружения не только служат визуальным украшением, но и увлажняют воздух во время жары.

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В Дубне к 80-летию Победы впервые помыли «летающий танк» Ил-2
24 апреля 2025, 18:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров в преддверии юбилея Великой Победы поручил привести в порядок памятник штурмовику Ил-2. Впервые его помыли, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
За годы, прошедшие с момента установки, памятник покрылся слоем песка и даже порос мхом. Коммунальщики с помощью мойки высокого давления и автошампуня приступили к обработке монумента.
«В Дубне памятник легендарному советскому штурмовику Ил-2 был воздвигнут 17 лет назад. Его история напрямую связана с этими местами», – рассказал Тихомиров.
Советские конструкторы называли этот самолёт «летающим танком». По совокупности тактико-технических характеристик Ил-2 не имел равных. Он участвовал во многих боях Великой отечественной войны, в том числе под Сталинградом.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

С 1943 по 1946 годы в подмосковных Борках находился 34-й запасной авиационный полк, занимавшийся перегонкой самолетов и подготовкой экипажей для отправки на фронт. Штурмовик был выпущен в 1942-м на заводе №381 в Нижнем Тагиле.

22 июня 1943 года он потерпел аварию, не долетев до аэродрома Борки всего пять километров. Лётчик спасся, покинув штурмовик с парашютом.

Бронекорпус повреждённого самолета нашли только в 2004 году и доставили в Дубну вертолётом МЧС России. Боевую машину восстановили из найденных деталей, дополнив фрагментами других самолётов, обнаруженных в окрестных деревнях.

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В Центре Рошаля «крысиным зубом» достали из желудка девочки 30 рублей
24 апреля 2025, 18:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля извлекли из желудка ребёнка монеты. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику поступила пятилетняя девочка, проглотившая три монеты по 10 рублей. В течение двух дней родители надеялись, что они выйдут естественным путём, но они застряли в желудке.
«Хирургическая операция длилась 35 минут. При её проведении использовали специальный инструмент «крысиный зуб». Он позволил аккуратно захватить и извлечь монеты из желудка маленькой пациентки. Уже через три часа после операции родители забрали девочку домой», – рассказал врач-эндоскопист Григорий Азизян.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как отмечают врачи, дети, познавая окружающий мир, могут проглотить несъедобные предметы. Это могут быть монеты, батарейки, кнопки, иглы, части конструктора, кольца и магниты. Особенную опасность представляют неодимовые магниты из-за мощности притяжения.

Медики призвали родителей внимательно и ответственно выбирать игрушки для детей, чтобы подарок не обернулся трагедией.

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