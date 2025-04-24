Министр транспорта Подмосковья Сибатулин предложил перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин представил пять законодательных инициатив на Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике региона.
«Конкурсы на пассажирские перевозки нужно полностью перевести в электронную форму. Среди актуальных вопросов также – доступ новых компаний к торгам, которого они лишены, не имея опыта. Нужны изменения в законодательстве с точки зрения требований к участникам госзакупок из разных сфер строительства. Компания, построившая школу, должна иметь право построить дорогу», – отметил министр.По словам Сибатулина, нужно также предусмотреть требования к материально-техническим ресурсам и рабочим при закупках на содержание дорог.
«Сейчас здесь одна метрика: опыт. Нужна ещё одна, по наличию машин, механизмов и дорожных рабочих», – отметил министр.Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Пятым предложением стало предоставление заказчикам права запрашивать обеспечение на полную сумму аванса при полном казначейском сопровождении контрактов.
По мнению министра исполнение этих пяти инициатив облегчат проведение конкурсов, закупок и устранят проблемы обеспечения контрактов.
В этом году Московская область выступает экспертным партнёром ХХ юбилейного Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Стенд Подмосковья по традиции представил Комитет по конкурентной политике региона.
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Лора Луганская