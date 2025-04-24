Министр транспорта Подмосковья Сибатулин предложил перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин представил пять законодательных инициатив на Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике региона.