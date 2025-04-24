В Подмосковье призвали определить минимум вторсырья в товарах для закупок

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
На XX Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге прошла экспертная дискуссия «Экологический диктат: регулирование, переработка и утилизация отходов». Обсуждали оптимизацию затрат в проблематике закупок продукции из вторсырья и важность государственного стимулирования развития экономики замкнутого цикла. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.
От Московской области в дискуссии приняли участие министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва и министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.
После переработке бетон, пластик и древесина становятся ценным сырьём для различных отраслей. Например, для благоустройства детских площадок в Московской области планируется использовать 1,6 тыс. скамеек и 1,4 тыс. урн, созданных с применением вторичных ресурсов.
Значительный объём вторичного сырья используется также для государственных и муниципальных нужд при дорожном строительстве. Так, планируется закупить 0,44 тыс. кубометров почвогрунта при строительстве участка дороги «Молоковское шоссе – Нижнее Мячково».
В этом году Московская область выступает экспертным партнёром ХХ юбилейного Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Стенд региона по традиции представляет Комитет по конкурентной политике Подмосковья.
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«Минимальная доля вторсырья в товарах для госзакупок ещё не установлена Минприродой. Это проблема для проведения закупок. Необходимо ввести право заказчика требовать от поставщика информацию и документы, подтверждающие использование и долю вторсырья в товаре. Важно определить минимальную долю вторсырья в товарах для закупок и расширить перечень товаров, на которые такие требования будут распространяться. Также важно предусмотреть маркировку товаров из вторсырья с обязательным указанием доли», – сказала Журавлёва.Мосин выступил с докладом о важности учёта экологических вопросов при проведении закупок. Он рассказал об опыте региона по активному внедрению принципов экономики замкнутого цикла. Так, в Московской области за прошлый год было переработано более 30 млн кубометров грунтов, 5,4 млн кубометров смешанных отходов, свыше 3,3 млн кубометров бетона и железобетона.
После переработке бетон, пластик и древесина становятся ценным сырьём для различных отраслей. Например, для благоустройства детских площадок в Московской области планируется использовать 1,6 тыс. скамеек и 1,4 тыс. урн, созданных с применением вторичных ресурсов.
Значительный объём вторичного сырья используется также для государственных и муниципальных нужд при дорожном строительстве. Так, планируется закупить 0,44 тыс. кубометров почвогрунта при строительстве участка дороги «Молоковское шоссе – Нижнее Мячково».
В этом году Московская область выступает экспертным партнёром ХХ юбилейного Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Стенд региона по традиции представляет Комитет по конкурентной политике Подмосковья.
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Лора Луганская