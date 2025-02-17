В Подмосковье за четыре года в фандоматы сдали 44 млн банок и бутылок

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Жители Московской области за четыре года сдали в фандоматы более 44 млн пластиковой и алюминиевой тары. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«С 2021 года благодаря экопунктам, установленным на территории региона, собрано более 44 млн банок и бутылок, в том числе 32,7 млн пластиковой фракции и более 11,3 млн – алюминиевой. За четыре года аппаратами воспользовались около 200 тыс. человек», – отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что сдавать будущее вторсырьё в фандоматы выгодно – за каждую принесённую единицу тары пользователь получает бонусы. Для этого необходимо принести пустые чистые алюминиевые банки и пластиковые бутылки из-под напитков ёмкостью от 250 мл до 2,25 л и отправить их в отсек фандомата.
В зависимости от типа фандомата за одну сданную единицу можно получить 5 или 10 баллов. После начисления бонусов можно обменять их у компаний-партнёров.
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Лора Луганская