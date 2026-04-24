В Подмосковье подготовили более 75 площадок для выездных свадеб
Свыше 75 официальных площадок, на которых можно провести выездную церемонию регистрации брака, подготовили в Московской области к новому свадебному сезону, который откроется 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
В настоящее время на регистрацию в регионе в наступающем сезоне подали уже свыше 14 тысяч заявлений.
«Пары выбирают не стандартный зал, а место с характером: загородный клуб, парк, усадьбу. На официальных выездных площадках, которых у нас более 75, церемонию проводят сотрудники ЗАГС», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Самой популярной площадкой стал зал торжеств в парке «Патриот» — на него поступило 158 заявок. Второе место занимает парк им. Олега Степанова в Серпухове, который выбрали 94 пары. А замыкает топ-3 загородный клуб «Артиленд» в Балашихе, где хотят зарегистрироваться 88 пар.