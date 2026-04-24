В Подмосковье подготовили более 75 площадок для выездных свадеб

24 апреля 2026, 16:25

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 75 официальных площадок, на которых можно провести выездную церемонию регистрации брака, подготовили в Московской области к новому свадебному сезону, который откроется 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.





В настоящее время на регистрацию в регионе в наступающем сезоне подали уже свыше 14 тысяч заявлений.





«Пары выбирают не стандартный зал, а место с характером: загородный клуб, парк, усадьбу. На официальных выездных площадках, которых у нас более 75, церемонию проводят сотрудники ЗАГС», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.