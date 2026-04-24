В ЖК «Богдановский лес» построили уже два этажа четырёхэтажного детсада

24 апреля 2026, 18:08

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят на территории жилого комплекса «Богдановский лес» в деревне Богданиха Ленинского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 27%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Здание будет четырёхэтажным, его общая площадь составит около 4 400 квадратных метров.





«Уже готов фундамент, подземная часть и два этажа. Сейчас рабочие монтируют перекрытия второго этажа», — говорится в сообщении.