В ЖК «Богдановский лес» построили уже два этажа четырёхэтажного детсада
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят на территории жилого комплекса «Богдановский лес» в деревне Богданиха Ленинского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 27%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Здание будет четырёхэтажным, его общая площадь составит около 4 400 квадратных метров.
«Уже готов фундамент, подземная часть и два этажа. Сейчас рабочие монтируют перекрытия второго этажа», — говорится в сообщении.В детском саду будут помещения для 14 групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, музыкальный и спортивные залы, кружковые и прочие необходимые помещения.
Сдать детский сад в эксплуатацию планируют к началу 2027 году.