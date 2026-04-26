Школьники Подмосковья привезли золото сразу с трех международных олимпиад — фото

26 апреля 2026, 16:22

оригинал Андрей Воробьев (Фото: Max)

Школьники из Подмосковья завоевали три золотые медали на международных олимпиадах. Об этом сообщил в Max губернатор Андрей Воробьев.





Учащийся Сергиево-Посадской гимназии им. Ольбинского Михаил Туров стал лучшим на Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Он опередил 200 участников из 37 стран.



Никита Мурзаков из Физтех-Лицея им. Капицы также получил золото — на Международной олимпиаде им. Авиценны по биологии в Узбекистане. Там соревновались более 90 школьников из 12 государств.



Восьмиклассник Николай Кондратенко из Королевского лицея занял первое место в младшей лиге на XVII Международном турнире по информатике в Болгарии. Его результат — лучший среди 154 участников из 13 стран.



«Горжусь нашими ребятами. Такие победы — результат их упорства, таланта и, конечно, поддержки учителей!» — написал Воробьев.