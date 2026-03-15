Министр ЖКХ Подмосковья поздравил коллег с праздником и подвёл итоги работы отрасли
15 марта в России отмечают День работника жилищно-коммунального хозяйства. Отрасль ЖКХ Московской области представляет собой сложную и динамичную систему, в которой специалисты внедряют новые технологии и современные решения.
Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев поздравил коллег и отметил результаты 2025 года.
«Вы те, для кого нет невыполнимых задач — люди с твёрдым характером, умелыми руками и добрым сердцем! 2025 год стал для отрасли временем значимых результатов: более одного млн жителей почувствовали улучшение водоснабжения и водоотведения после реализации более 100 мероприятий по модернизации ВЗУ, очистных сооружений и инженерных сетей. 2,7 тыс. многоквартирных домов были капитально отремонтированы для свыше 330 тыс. семей. Впервые на 350 единиц мы обновили парк коммунальной техники», — сказал Григорьев.Министр отметил, что время реагирования на аварии сократилось почти вдвое благодаря работе ЖКХ-Центра и профмерам. Он подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря профессионализму работников. Сотрудникам отрасли пожелали здоровья, стабильности и благополучия в семьях.