Народную программу «Единой России» в Подмосковье выполнили более чем на 90%
Пятилетнюю Народную программу, сформированную «Единой Россией» на основе наказов избирателей, выполнили в Московской области уже более чем на 90%. В частности, соцобъекты, построенные по этой программе, открываются в регионе почти каждую неделю. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Например, в балашихинском микрорайоне Авиаторов ввели в эксплуатацию новое пожарное депо.
«Это уже второе пожарное депо в Балашихе, построенное по Народной программе «Единой России». Город, как и весь регион, динамично развивается, поэтому у нас должен быть резерв мощностей на случай экстренных ситуаций», — сказал глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.В Народную программу входит также строительство и модернизация школ и детсадов. В план на этот год вошёл капремонт 86 таких объектов и строительство ещё 26. А за пять лет в регионе отремонтировали более 340 образовательно-воспитательных учреждений.
Всего в программу входят около 400 положений, синхронизированных с нацпроектами и госпрограммами России.
В настоящее время открылся сбор предложений для формирования новой Народной программы. Он проводится на сайте естьрезультат.рф и при личных встречах кандидатов с избирателями.