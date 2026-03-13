Народную программу «Единой России» в Подмосковье выполнили более чем на 90%

13 марта 2026, 18:04

Пятилетнюю Народную программу, сформированную «Единой Россией» на основе наказов избирателей, выполнили в Московской области уже более чем на 90%. В частности, соцобъекты, построенные по этой программе, открываются в регионе почти каждую неделю. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Например, в балашихинском микрорайоне Авиаторов ввели в эксплуатацию новое пожарное депо.





«Это уже второе пожарное депо в Балашихе, построенное по Народной программе «Единой России». Город, как и весь регион, динамично развивается, поэтому у нас должен быть резерв мощностей на случай экстренных ситуаций», — сказал глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.