В Подмосковье за месяц очистили от рекламы и надписей более 200 лифтов
Свыше 200 лифтов в многоквартирных домах Московской области очистили от незаконной рекламы и вандальных надписей в феврале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Лифт является общедомовым имуществом, содержание его в порядке входит в обязанности управляющих компаний.
«Работы по очистке лифтовых кабин специалисты коммунальных служб провели под контролем министерства», — отмечается в сообщении.О проблемах с лифтом жильцам предлагается сообщать в свою УК или в Единую диспетчерскую службу.
Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут решать вопросы, связанные общим имуществом многоквартирных домов, через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Все сервисы там собраны в режиме «одного окна», что значительно упрощает взаимодействие с УК.