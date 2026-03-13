В Подмосковье за месяц очистили от рекламы и надписей более 200 лифтов

13 марта 2026, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 200 лифтов в многоквартирных домах Московской области очистили от незаконной рекламы и вандальных надписей в феврале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Лифт является общедомовым имуществом, содержание его в порядке входит в обязанности управляющих компаний.





«Работы по очистке лифтовых кабин специалисты коммунальных служб провели под контролем министерства», — отмечается в сообщении.