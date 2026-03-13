В Подмосковье за месяц очистили от рекламы и надписей более 200 лифтов

Достижения.рф

Свыше 200 лифтов в многоквартирных домах Московской области очистили от незаконной рекламы и вандальных надписей в феврале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Лифт является общедомовым имуществом, содержание его в порядке входит в обязанности управляющих компаний.

«Работы по очистке лифтовых кабин специалисты коммунальных служб провели под контролем министерства», — отмечается в сообщении.
О проблемах с лифтом жильцам предлагается сообщать в свою УК или в Единую диспетчерскую службу.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут решать вопросы, связанные общим имуществом многоквартирных домов, через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Все сервисы там собраны в режиме «одного окна», что значительно упрощает взаимодействие с УК.
