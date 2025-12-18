Минпромторг проведёт в 2025 году 26 вебинаров по службе «цифровых атташе»
Минпромторг России проинформировал о планах развития службы «цифровой атташе» в системе торговых представительств страны в иностранных государствах.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, география службы охватывает 35 иностранных государств, в 16 из которых по состоянию на январь этого года «цифровой атташе» уже назначен.
Эта служба обеспечивает поддержку российских организаций в сфере программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и сопутствующих услуг в реализации проектов на целевых рынках государств пребывания торгпредств России.
Для популяризации деятельности «цифровых атташе» Минпромторг провёл за 2024 год при поддержке Проектного офиса Службы «цифровой атташе» совместно с АНО «Цифровая экономика» 15 информационных мероприятий. Слушателями этих вебинаров стали представители более 2800 организации.
Записи вебинаров размещены по ссылке. В уходящем году Минпромторг планирует провести 26 вебинаров «цифровых атташе».
Предусмотрено участие в качестве докладчиков на вебинарах ИТ-экспортёров, реализовавших проекты в государствах пребывания «цифровых атташе».
