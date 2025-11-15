Онлайн-сервисы, ИИ-камеры и новые пространства: как изменилась культурная площадка Ступина

15 ноября 2025, 20:23

«Умный ДК» преобразил ступинский Дворец культуры

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Реализация проекта Министерства культуры Московской области «Умный ДК» стала одной из ключевых тем общегородского совещания в администрации Ступина.







Заседание прошло под руководством главы муниципалитета и секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских, где были представлены результаты модернизации городской культурной площадки.



Ступинский Дворец культуры вошёл в число 50 учреждений Подмосковья, в которых внедряются современные стандарты технологичности и комфорта.



По словам заместителя главы округа Юлии Калининой, ДК уже обновлён в соответствии с новыми требованиями: внедрён единый фирменный стиль, появились онлайн-сервисы и цифровое оборудование, а также системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом, позволяющие анализировать загруженность залов.



Одним из ключевых нововведений стал запуск цифрового сервиса «Открытый ДК». Благодаря ему жители теперь могут дистанционно забронировать зал, студию, сцену или мастерскую для репетиций, концертов, фотосессий и других мероприятий — всё в режиме онлайн, без обращений в администрацию учреждения.



Изменения коснулись и инфраструктуры ДК. Здесь появилось новое техническое оборудование, зоны с бесплатным Wi-Fi, зарядные станции для гаджетов, велопарковки и кафе, что делает посещение культурного центра более комфортным и современным.



На совещании также сообщили, что развитие инициативы продолжится. В 2026 году к проекту «Умный ДК» в Ступине присоединится ещё одно учреждение — Дом культуры «Металлург». Ожидается, что модернизация позволит расширить доступ жителей к культурным и творческим пространствам на новом уровне цифровизации.

