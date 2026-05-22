В Сергиевом Посаде проверили производство мясной продукции
Специалисты Сергиево-Посадской ветеринарной станции провели выездную проверку на предприятии «Серволюкс Посад», которое занимается глубокой переработкой мяса птицы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Компания работает с 2022 года. В 2025 году предприятие завершило реконструкцию главного производственного корпуса и запустило новый комплекс мощностью 24 тысячи тонн продукции в год. Сейчас завод выпускает более 100 видов продукции, включая маринованные изделия, полуфабрикаты, пельмени, наггетсы, стрипсы, байтсы и куриные крылышки. Продукцию поставляют в крупные торговые сети и предприятия быстрого питания.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что ветеринарные специалисты проверили все этапы производства — от приёмки сырья до упаковки готовой продукции. Особое внимание сотрудники уделили соблюдению технологических требований, санитарному состоянию помещений, а также качеству мойки и дезинфекции оборудования.
Во время проверки специалисты также взяли пробы с оборудования, спецодежды и рук сотрудников. По итогам обследования нарушений на предприятии не выявили. Аналогичные проверки на производстве проводили и ранее — замечаний специалисты также не фиксировали.
Выездные обследования помогают контролировать соблюдение ветеринарно-санитарных норм, обеспечивать безопасность производственных процессов и поддерживать качество продукции. Кроме того, специалисты напомнили жителям региона, что мясо птицы, полуфабрикаты и другую продукцию животного и растительного происхождения стоит покупать только в официальных торговых точках, где товары сопровождают необходимыми ветеринарными документами.
Адреса официальных ярмарок Подмосковья, график их работы и даты проведения доступны на портале «Мой АПК».
Читайте также: