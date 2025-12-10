Минсельхоз Подмосковья посчитал цену «Мимозы» для праздничного стола
В преддверии новогодних праздников специалисты Минсельхоза Московской области подсчитали стоимость основных ингредиентов для любимого салата «Мимоза». Это одно из самых популярных блюд праздничного стола, которое любят готовить в каждой семье.
Для приготовления шести порций понадобятся следующие продукты:
- 240 г сардин в масле — около 127,43 рублей;
- 4 куриных яйца — примерно 45,23 рублей;
- 200 г моркови — 3,95 рубля;
- 480 г картофеля — 15,32 рублей;
- 16 г репчатого лука — 5,58 рублей;
- 15 г сыра — примерно 164,05 рубля;
- 200 г майонеза — около 62,25 рубля;
- свежая зелень для украшения — 29,17 рубля
В подмосковном Минсельхозе отметили, что цена блюда может зависеть от выбранных ингредиентов. Например, замена сардин на другой вид рыбы изменит стоимость салата.