Достижения.рф

Минсельхоз Подмосковья посчитал цену «Мимозы» для праздничного стола

оригинал Фото: «Радио 1» (сгенерировано в ChatGPT)

В преддверии новогодних праздников специалисты Минсельхоза Московской области подсчитали стоимость основных ингредиентов для любимого салата «Мимоза». Это одно из самых популярных блюд праздничного стола, которое любят готовить в каждой семье.



Для приготовления шести порций понадобятся следующие продукты:

  • 240 г сардин в масле — около 127,43 рублей;
  • 4 куриных яйца — примерно 45,23 рублей;
  • 200 г моркови — 3,95 рубля;
  • 480 г картофеля — 15,32 рублей;
  • 16 г репчатого лука — 5,58 рублей;
  • 15 г сыра — примерно 164,05 рубля;
  • 200 г майонеза — около 62,25 рубля;
  • свежая зелень для украшения — 29,17 рубля
Общая стоимость набора продуктов составила около 452 рублей. Таким образом, средняя цена одной порции «Мимозы» — примерно 75,50 рублей.

В подмосковном Минсельхозе отметили, что цена блюда может зависеть от выбранных ингредиентов. Например, замена сардин на другой вид рыбы изменит стоимость салата.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0