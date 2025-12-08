Подмосковные фабрики приготовили 437 000 тонн сладостей к Новому году

08 декабря 2025, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В магазинах Московской области уже продают новогодние подарочные наборы с шоколадом, конфетами, суфле, мармеладом и другими сладостями. Большую часть продукции изготовили местные производители. Об этом сообщили в Минсельхозе Подмосковья.