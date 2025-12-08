Подмосковные фабрики приготовили 437 000 тонн сладостей к Новому году
В магазинах Московской области уже продают новогодние подарочные наборы с шоколадом, конфетами, суфле, мармеладом и другими сладостями. Большую часть продукции изготовили местные производители. Об этом сообщили в Минсельхозе Подмосковья.
Подмосковье занимает первое место в России по выпуску кондитерских изделий, обеспечивает более 13 % рынка всей страны.
В регионе работают 107 кондитерских фабрик. За 10 месяцев 2025 года они произвели более 437 000 тонн сладостей. Среди крупнейших предприятий – «Конфаэль Коллекция» в Красногорске, фабрика «Победа» в Егорьевске и «Волшебница» в Люберцах.
Помимо традиционных сладостей, подмосковные производители предлагают и варианты без сахара – например, шоколад со стевией или протеином. Для детей подготовили тематические фигурки символа 2026 года и других зимних персонажей, а еще — шоколадные раскраски.
Спрос на сладости в регионе растет. Только в ноябре жители Подмосковья купили более 3 500 тонн конфет — на 17 тонн больше, чем в октябре. Производители обеспечивают стабильные поставки круглый год и выпускают лимитированные праздничные коллекции. Модернизация фабрик и расширение мощностей помогает Подмосковью удерживать лидирующие позиции в этой отрасли.
