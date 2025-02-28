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Подмосковные ветеринары спасли кота, проглотившего рыболовный крючок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Домашнего кота по кличке Вася, проглотившего рыболовный крючок вместе с леской, спасли врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Рентген показал, что проглоченный рыболовный крючок застрял в кишечнике. Для того, чтобы спасти кота, была проведена срочная операция. Инородный предмет ветеринары извлекли под общей анестезией с использованием метода энтеротомии — хирургического разреза тонкой кишки», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Операция прошла успешно. Вася выздоравливает.

Ветеринарные специалисты призывают владельцев котов быть внимательными к своим питомцам и убирать из их доступа о мелкие предметы, особенно — острые.

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Подмосковный эпидемиолог Кобылянская предупредила о раннем пробуждении клещей
28 февраля 2025, 15:29

Фото: iStock / Dzurag

В Подмосковье из-за аномального потепления раньше обычного проснулись клещи. Заведующая эпидемиологическим отделом Раменской больницы Надежда Кобылянская предупредила об опасности их укусов и рассказала, как избежать их.
Как напомнила врач, клещевой энцефалит – тяжёлое инфекционное заболевание, которое переносят клещи. Для защиты от них она рекомендует в первую очередь вакцинацию.
«Прививка особенно важна для тех, кто часто бывает на природе – туристов, работников лесного хозяйства, железнодорожников. Следует также правильно одеваться перед выходом на природу. Одежда должна быть светлой и однотонной, чтобы легче было заметить клещей. Открытые участки тела и одежду необходимо обрабатывать репеллентами», – сказала Кобылянская, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Если клещ всё же укусил, нужно как можно скорее обратиться к медикам для осмотра. При необходимости они назначат профилактическое лечение.

По словам Кобылянской, соблюдение профилактических мер позволит снизить риск заражения опасными инфекциями, переносимыми клещами.

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Жителям Подмосковья напомнили о сертификатах для переселения из авариного жилья
28 февраля 2025, 15:23

Фото: istockphoto.com/Aguus

У жильцов аварийных домов в Московской области есть возможность получить другое жильё, не дожидаясь постройки нового дома или покупки квартиры через администрацию, для этого достаточно получить жилищный сертификат. О том, как работает эта система, рассказали в пресс-службе подмосковного министерства строительного комплекса.
«Жилищные сертификаты для расселения аварийных домов выдаются в регионе с 1 января 2024 года. Сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за один квадратный метр. При этом минимальной площадью расселяемого жилья считается 33 квадратных метра. Если реальная жилплощадь меньше, выплата повышается до необходимого уровня», — говорится в сообщении.
Купить жильё с использованием этого сертификата можно как в новостройке, так и на вторичном рынке. Кроме того, покупатель может добавить к сертификату личные средства.

Жилищные сертификаты выдаются жильцам домов, признанных авариными после 1 января 2017 года и включёнными в госпрограмму, это должно быть единственное жильё и право собственности на него должно быть приобретено до признания постройки аварийной.

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Подмосковье поучаствует в «Международном инженерном чемпионате CASE-IN»
28 февраля 2025, 15:07

Фото: istockphoto/demaerre

В проекте «Международный инженерный чемпионат CASE-IN» поучаствует Подмосковье. Как отметили организаторы, он направлен выявить и поддержать специалистов, а также образовательные организации. Школьники смогут разработать свой инженерно-технический проект.
«Одним из направлений проекта является «Школьная лига» — соревнование среди школьников по решению кейсов и разработке проектов инженерно-технической направленности, ориентированное на популяризацию знаний о деятельности современных промышленных предприятий, оборудовании, инновационных, цифровых технологиях для осознанного выбора профессии, в том числе выбора будущего места обучения и поступления в ведущие университеты страны», — сказано в сообщении.
Заявку на участие можно оставить на сайте проекта.

Ранее стало известно, что Подмосковье приглашают к участию в конкурсе «Культурная столица года». Подробности в нашем материале.

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В семи округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности
28 февраля 2025, 14:57

Фото: istockphoto/demaerre

Искусственные неровности отремонтировали специалисты Мосавтодора на девяти региональных дорогах в семи округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по починке искусственных неровностей провели на Крыловской улице в Пушкине, на Стеклозаводской улице в Солнечногорске, на улице Гурьева в Раменском, на Лесной улице в Дзержинском и на улице октябрьской Революции в Коломне», — говорится в сообщении.
Кроме того, искусственные неровности восстановили на Староандреевской улице в солнечногорском посёлке Андреевка, в пушкинской деревне Матюшкино, в одинцовском посёлке санатория имени Герцена и в посёлке Озерецкий Орехово-Зуевского округа.

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Подмосковье поборется за премию «Парки России 2025»
28 февраля 2025, 14:54

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Московская область примет участие во II Всероссийской премии «Парки России 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
На сайте премии стартовал приём заявок от парковых учреждений и компаний-производителей. Он продлится до 31 марта.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

«Премия играет большую роль в развитии парков и общественных пространств. Она помогает определить направление развития парков, ориентируясь на победителей, задаёт тенденции в развитии общественных территорий. В Московской области сейчас – 209 парков и лесопарков. За последние девять лет их количество увеличилось почти в девять раз. В прошлом году в Подмосковье благоустроили 11 парковых и 12 лесопарковых территорий. В 2025-м в планах – преобразить ещё 29 парков и лесопарков», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В рамках нынешней премии предусмотрена 31 номинация. Финальный список лауреатов в каждой из них сформируют до 8 апреля. В результате будет отобрано до 138 лучших заявок, которые получат статус лауреатов.

Победителей объявят 23 апреля 2025 года в Москве на V Международной выставке-конференции ParkSeason Expo. На площадке выставки также пройдут Международный форум парков стран БРИКС, Всероссийский слёт директоров парков, а также Международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Первая Всероссийская парковая премия «Парки России» прошла в 2024 году. Тогда два подмосковных парка стали победителями. Городской парк, расположенный в Раменском, завоевал титул «Парк года» среди крупных городов (от 250 тыс. до 1 млн чел.), а лесопарк «Шишкин лес» в Истре был признан «Парком года» среди больших городов (от 100 до 250 тыс. чел.).

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