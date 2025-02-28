Подмосковные ветеринары спасли кота, проглотившего рыболовный крючок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Домашнего кота по кличке Вася, проглотившего рыболовный крючок вместе с леской, спасли врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Рентген показал, что проглоченный рыболовный крючок застрял в кишечнике. Для того, чтобы спасти кота, была проведена срочная операция. Инородный предмет ветеринары извлекли под общей анестезией с использованием метода энтеротомии — хирургического разреза тонкой кишки», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Операция прошла успешно. Вася выздоравливает.
Ветеринарные специалисты призывают владельцев котов быть внимательными к своим питомцам и убирать из их доступа о мелкие предметы, особенно — острые.
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Лев Каштанов