Подмосковные ветеринары спасли кота, проглотившего рыболовный крючок

У жильцов аварийных домов в Московской области есть возможность получить другое жильё, не дожидаясь постройки нового дома или покупки квартиры через администрацию, для этого достаточно получить жилищный сертификат. О том, как работает эта система, рассказали в пресс-службе подмосковного министерства строительного комплекса.