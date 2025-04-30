Минсельхозпрод опубликовал график работы госветликник в майские праздники

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Ветеринарные учреждения Московской области продолжат работу в обычном режиме в период майских праздников, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Актуальные графики приёма размещены на официальных сайтах Территориальных ветеринарных управлений: https://www.vetodincovo.ru/, https://vet-mitishi.ru/, https://www.tervetupr05.ru/.
Получить информацию о режиме работы и адресах ближайших государственных ветклиник можно круглосуточно по номеру единого контактного центра: 8 (495) 668-01-22. В апреле здесь начал работу голосовой помощник «Вита». В праздничные дни с 9:00 до 21:00 будут также доступны живые операторы.
Кроме того, в первой половине мая в регионе пройдут выездные вакцинации животных. Ознакомиться с графиком мероприятий в деревнях, сёлах и СНТ можно по ссылке. Также опубликован список парков, где будут дежурить мобильные ветеринарные пункты. Владельцы смогут зарегистрировать, привить и чипировать питомца прямо на прогулке — при себе необходимо иметь ветеринарные документы животного и паспорт.
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Получить информацию о режиме работы и адресах ближайших государственных ветклиник можно круглосуточно по номеру единого контактного центра: 8 (495) 668-01-22. В апреле здесь начал работу голосовой помощник «Вита». В праздничные дни с 9:00 до 21:00 будут также доступны живые операторы.
Кроме того, в первой половине мая в регионе пройдут выездные вакцинации животных. Ознакомиться с графиком мероприятий в деревнях, сёлах и СНТ можно по ссылке. Также опубликован список парков, где будут дежурить мобильные ветеринарные пункты. Владельцы смогут зарегистрировать, привить и чипировать питомца прямо на прогулке — при себе необходимо иметь ветеринарные документы животного и паспорт.
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Дайана Хусинова