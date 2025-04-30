Подмосковные ветеринары предупредили об опасности шашлыка для собак

Фото: istockphoto.com/wip-studiolublin
Майские праздник в столичном регионе традиционно отмечают пикниками, главным угощением на которых становится шашлык, однако питомцам это блюдо может серьёзно навредить. Об этом предупреждают ветеринарные специалисты, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Владельцы собак зачастую делятся кусочками шашлыка со своими питомцами, не отдавая себе отчёта в возможных рисках. Даже маленький кусочек жареного мяса, приправленного специями или копченостями, способен вызвать у собаки тяжёлое расстройство пищеварения», — говорится в сообщении.Ветеринары советуют заранее приготовить безопасное для собак угощения на пикнике: отварное мясо без специй, свежие овощи или специальный корм. Кроме того, с собой рекомендуется взять сорбенты, чтобы при необходимости оказать питомцу экстренную помощь.
Читайте также:
Подмосковные ветеринары провели более 12,7 тысяч исследований на птичий грипп
В мае ветеринары организуют свыше 1,2 тыс. выездных вакцинаций домашних животных
В Подмосковье проверили более 158 тыс. сельскохозяйственного скота на бруцеллёз
Лев Каштанов