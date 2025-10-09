Минстрой и ДОМ.РФ информируют граждан о строительстве домов с эскроу
Минстрой России и ПАО «ДОМ.РФ» запустили информационную кампанию о новом механизме строительства индивидуальных жилых домов с использованием счетов эскроу.
Система позволяет защитить деньги граждан на время строительства: средства хранятся в банке и перечисляются подрядчику только после завершения всех работ. Это помогает избежать рисков недостроев и делает процесс возведения частных домов более безопасным и прозрачным.
Новый порядок вступил в силу 1 марта 2025 года и стал частью федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его цель — сделать строительство собственного дома более надёжным и доступным для жителей регионов.
Эскроу счет — это социальный банковский счет, на котором хранятся деньги заказчика до тех пор, пока не закончится строительство. Кроме того, подрядчик не имеет доступа к средствам. Это снижает риски недостроев и потери вложенных средств.
