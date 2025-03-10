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Минтранс Московской области предупреждает, что ездить на мотоциклах ещё опасно

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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На подмосковных дорогах уже заметили первых мотоциклистов, хотя мотосезон ещё не начался, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты предупреждают, что температурные колебания могут привести к гололедице по утрам и ночам, поэтому пока лучше не спешить с выездом, а заняться подготовкой мотоцикла к сезону и повторением навыков вождения.

В ведомстве также напомнили, что в 2024 году в регионе произошло немало ДТП с участием мопедов, скутеров и питбайков, которыми управляли дети.

Важно учитывать, что питбайк — это, прежде всего, спортивное оборудование, предназначенное для езды по бездорожью или на специальных площадках.

Минтранс Подмосковья призывает родителей обратить внимание на своих детей: многие несовершеннолетние используют скутеры и питбайки без их ведома. Важно объяснить им правила дорожного движения и не позволять управлять транспортом, если это противоречит ПДД.

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В Подмосковье начали подготовку парков к летнему сезону
10 марта 2025, 17:42

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Парки Московской области готовятся к летнему сезону. До 14 марта специалисты проведут осмотр территорий, чтобы выявить возможные дефекты, а к 6 апреля планируется завершить их устранение, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«В этом году мы благоустроим суммарно 29 парков и лесопарков. Важно не только создавать новые парки и лесопарки, но и обеспечивать их комфорт, чистоту и безопасность. Поэтому весной необходимо вовремя начать подготовку к летнему сезону», — отметил зампред Правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В рамках подготовки приводят в порядок детские и спортивные площадки, тротуары, скамейки, урны, входные группы, парковки, освещение, фасады зданий, аттракционы, фонтаны, ограждения и туалеты.

Также проводится санитарная обрезка деревьев, подготовка газонов и цветников.

Кроме того, операторы объектов сервисов и услуг выполняют ремонт, покраску, уборку и благоустройство прилегающих территорий. Закупается необходимый инвентарь, проводится обслуживание коммунальной техники и её переоборудование на летний режим работы.

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В Красногорске новосибирский цирк-шапито устроил бесплатное шоу для семей участников СВО
10 марта 2025, 17:29

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Красногорске состоялось выступление артистов новосибирского цирка-шапито. Двухсот детей и жен участников СВО бесплатно пригласили на яркое представление, полное головокружительных трюков и захватывающих номеров, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Зрители увидели выступления канатоходцев, акробатов, жонглеров, дрессированных животных и птиц, а также клоуна Бубу, чьи интерактивные репризы вызвали особый восторг у малышей.

Среди участников шоу были сибирский песец, грациозная пума и черная пантера, которые выступали без клеток, демонстрируя свои навыки на арене.

По словам директора цирка Сергея Вернигорова, в этот день артисты работали с особым энтузиазмом, стремясь подарить радость семьям защитников Отечества. Представление длилось почти три часа, а во время антракта гостей угощали попкорном и сахарной ватой.

Среди зрителей была семья Сидоровых: мама Евгения привела на шоу сыновей Марка и Савелия, для которых это стало первым посещением цирка. Женщина призналась, что сама была на подобном представлении лишь в детстве.

Выступление высоко оценил и директор образовательного центра «Отрада» Владимир Шумов, особо отметивший мастерство артистов огненного шоу.

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#красногорск
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В больницу Красногорска поступило новое современное оборудование
10 марта 2025, 17:15

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В больничном комплексе на улице Карбышева начали работу новые рентген-аппарат и компьютерный томограф, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В больничном комплексе на улице Карбышева начали работу новые рентген-аппарат и компьютерный томограф, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Современный рентген-аппарат позволяет проводить все виды профильных исследований, быстро переключаясь между режимами рентгенографии и рентгеноскопии, что значительно расширяет диагностические возможности.

Компьютерный томограф с 128 срезами формирует детализированные трехмерные изображения анатомических структур. Главное преимущество новой техники — оперативная и точная диагностика, обеспечивающая своевременное начало необходимого лечения.

«Задача на этот год — дальнейшее обновлению технического оснащения больницы, в том числе поставка тяжелого оборудования для высокотехнологичных исследований пациентов», — отметил Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

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#диагностика
#рентген
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Подмосковные бобслеисты выиграли две медали первенства России
10 марта 2025, 17:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали спортсмены из Московской области медаль на первенстве России по бобслею среди участников до 27 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась спортсменка из Подмосковья Снежана Трофимец по итогам соревнования двухместных экипажей среди юниорок. Она выступала в паре с краснодарской спортсменкой Анастасией Макаровой. Второе место занял дуэт Анастасии Курышевой из Белгородской области и Анастасии Дудкиной из Орловской области. А третье место завоевала пара: Арина Подобаева из Краснодарского края и Вера Серышева из Иркутска», — говорится в сообщении.
Кроме того, серебряную медаль Московской области принесли бобслеисты Владислав Скулин и Степана Дубинко, выступавшие в той же дисциплине, что и Снежана Трофимец, но среди юниоров.

Соревнования проводились с 6 по 9 марта в Сочи.

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Власти Красногорска провели встречу с сотрудниками одного из предприятий округа
10 марта 2025, 16:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Приём жителей в формате выездной администрации провели власти городского округа Красногорск на предприятии «Современные наукоёмкие технологии», где производят технику для досмотров: стационарные и ручные металлодетекторы, а также интроскопы, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В ходе встречи были подняты вопросы относительно ЖКХ, благоустройства, деятельности управляющих компаний, а также вопросы, касающиеся организации питания и безопасности в школе №12 в микрорайоне «Южный». На ряд вопросов ответы даны были прямо в ходе встречи, некоторые были взяты на контроль администрацией.

«На предприятии мы увидели дружелюбную атмосферу и понимаем, что здесь созданы благоприятные условия для сотрудников. Ну, и, конечно же, получили вопросы. Мы всегда за обратную связь и благодарны предприятию, что нас здесь приняли и позволили пообщаться с жителями жителей», — сказала первый замглавы Красногорска Наталья Тимошина.
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#жители
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