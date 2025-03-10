Минтранс Московской области предупреждает, что ездить на мотоциклах ещё опасно

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На подмосковных дорогах уже заметили первых мотоциклистов, хотя мотосезон ещё не начался, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты предупреждают, что температурные колебания могут привести к гололедице по утрам и ночам, поэтому пока лучше не спешить с выездом, а заняться подготовкой мотоцикла к сезону и повторением навыков вождения.
В ведомстве также напомнили, что в 2024 году в регионе произошло немало ДТП с участием мопедов, скутеров и питбайков, которыми управляли дети.
Важно учитывать, что питбайк — это, прежде всего, спортивное оборудование, предназначенное для езды по бездорожью или на специальных площадках.
Минтранс Подмосковья призывает родителей обратить внимание на своих детей: многие несовершеннолетние используют скутеры и питбайки без их ведома. Важно объяснить им правила дорожного движения и не позволять управлять транспортом, если это противоречит ПДД.
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В ведомстве также напомнили, что в 2024 году в регионе произошло немало ДТП с участием мопедов, скутеров и питбайков, которыми управляли дети.
Важно учитывать, что питбайк — это, прежде всего, спортивное оборудование, предназначенное для езды по бездорожью или на специальных площадках.
Минтранс Подмосковья призывает родителей обратить внимание на своих детей: многие несовершеннолетние используют скутеры и питбайки без их ведома. Важно объяснить им правила дорожного движения и не позволять управлять транспортом, если это противоречит ПДД.
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Дайана Хусинова