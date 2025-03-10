Минтранс Московской области предупреждает, что ездить на мотоциклах ещё опасно

Приём жителей в формате выездной администрации провели власти городского округа Красногорск на предприятии «Современные наукоёмкие технологии», где производят технику для досмотров: стационарные и ручные металлодетекторы, а также интроскопы, сообщает пресс-служба муниципалитета.