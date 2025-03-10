В Подмосковье начали подготовку парков к летнему сезону

Фото: Министерство благоустройства Московской области
Парки Московской области готовятся к летнему сезону. До 14 марта специалисты проведут осмотр территорий, чтобы выявить возможные дефекты, а к 6 апреля планируется завершить их устранение, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«В этом году мы благоустроим суммарно 29 парков и лесопарков. Важно не только создавать новые парки и лесопарки, но и обеспечивать их комфорт, чистоту и безопасность. Поэтому весной необходимо вовремя начать подготовку к летнему сезону», — отметил зампред Правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В рамках подготовки приводят в порядок детские и спортивные площадки, тротуары, скамейки, урны, входные группы, парковки, освещение, фасады зданий, аттракционы, фонтаны, ограждения и туалеты.
Также проводится санитарная обрезка деревьев, подготовка газонов и цветников.
Кроме того, операторы объектов сервисов и услуг выполняют ремонт, покраску, уборку и благоустройство прилегающих территорий. Закупается необходимый инвентарь, проводится обслуживание коммунальной техники и её переоборудование на летний режим работы.
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Дайана Хусинова