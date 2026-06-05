В парках и на пляжах Подмосковья начались летние тренировки с инструкторами

В парках и на пляжах Подмосковья начались летние тренировки с инструкторамиБольшинство тренировок рассчитано как на начинающих, так и на тех, кто регулярно занимается спортом.
«Инструкторы помогают участникам освоить базовые правила безопасности и подобрать нагрузку с учётом уровня подготовки. В программе тренировок – мастер-классы по баскетболу 3×3, футболу, пляжному волейболу, бегу, йоге, фитнес-аэробике и другим видам спорта. Помимо этого, проводятся занятия в рамках программы «Активное долголетие», – рассказали в пресс-службе.
Информацию о занятиях, инструкторах и местах проведения можно найти на портале «Спорт Подмосковья» в разделе «Инструкторы». https://sport.mosreg.ru/teachers Раздел позволит жителям подобрать занятия рядом с домом, ознакомиться с расписанием и местом проведения тренировок. Расписание будет регулярно обновлять весь летний сезон.