В шести округах Подмосковья по заявкам жителей проверили качество воздуха

05 июня 2026, 18:21

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Проверки качества атмосферного воздуха провели по запросам жителей специалисты мобильных лабораторий Мособлэкомониторинга в шести округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.





Пробы воздуха взяли в Павлово-Посадском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Одинцовском, Раменском и Богородском округах, причём в двух последних — дважды.





«Образцы исследовали по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам. Ни в одном случае превышений гигиенических нормативов не зафиксировали», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.