В шести округах Подмосковья по заявкам жителей проверили качество воздуха
Проверки качества атмосферного воздуха провели по запросам жителей специалисты мобильных лабораторий Мособлэкомониторинга в шести округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
Пробы воздуха взяли в Павлово-Посадском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Одинцовском, Раменском и Богородском округах, причём в двух последних — дважды.
«Образцы исследовали по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам. Ни в одном случае превышений гигиенических нормативов не зафиксировали», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.До конца недели мобильные экологические лаборатории будут работать в округах Домодедово, Солнечногорск, Талдомский, Егорьевск, Балашиха, Люберцы, Луховицы, Красногорск, Лобня и Коломна. На исследование возьмут пробы воздуха и воды.