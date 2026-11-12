Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области утром 12 ноября
В четверг утром, 12 ноября, загруженность дорог Московской области достигла шести баллов. В регионе насчитали свыше миллиона автомобилей — на 1,8% больше среднего показателя прошлого месяца. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья.
Водители сталкиваются с заторами по пути в Москву на трассах М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-9 «Балтия». Движение к столице затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском и Боровском шоссе.
Пробки возникли на Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. Ведомство призвало автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких манёвров и пропускать пешеходов. За дорожной обстановкой можно следить в официальном канале Минтранса региона в мессенджере «МАКС».
Пробки возникли на Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. Ведомство призвало автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких манёвров и пропускать пешеходов. За дорожной обстановкой можно следить в официальном канале Минтранса региона в мессенджере «МАКС».